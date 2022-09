Bollettino covid, i dati di lunedì 19 settembre: a Lecco e provincia 62 nuovi contagi

Sono 2.243 i nuovi casi di infezione da Covid-19 oggi in Lombardia. Con 1.033 dimessi/guariti e 7 decessi, il totale degli attuali positivi sale di 1.203 unità (34.670).

Sono stati effettuati 15.633 tamponi, l'indice di positività è al 14,3% (a eccezione di domenica, che presenta sempre dati incompleti, l'indice è in linea con quello riscontrato sabato). I dati sono stati forniti, come ogni giorno, dal Ministero della Sanità e da Regione Lombardia. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 477, nelle terapie intensive sono presenti 10 pazienti: in rialzo i primi rispetto al giorno prima (+13), scendono i secondi (-2).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 62 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 105.685.

Tutti i dati di oggi, lunedì 19 settembre

i tamponi effettuati: 15.633, totale complessivo: 41.185.138

i nuovi casi positivi: 2.243

in terapia intensiva: 10 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 477 (+13)

i decessi, totale complessivo: 42.433 (+7)

I dati per provincia

Totale da inizio pandemia e incremento di oggi