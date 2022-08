Bollettino covid, i dati di domenica 21 agosto: a Lecco e provincia 56 nuovi contagi

Sono 2.235 i nuovi casi di covid registrati domenica 21 agosto 2022 in Lombardia. I dati sono stati diffusi, come sempre, dal Ministero della Salute.

Oggi si contano anche 1.685 guariti/dimessi e 23 decessi, per un aumento complessivo di 527 attuali positivi. Sono stati effettuati 16.344 tamponi, per un indice di positività del 13,7%. Negli ospedali lombardi sono presenti 782 pazienti, ancora in calo, con 21 ricoverati nelle terapie intensive (dato stabile da sabato).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 56 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 103.158.

I dati di oggi, domenica 21 agosto

i tamponi effettuati: 16.344, totale complessivo: 40.593.287

i nuovi casi positivi: 2.235

in terapia intensiva: 21 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 782 799 (-17)

i decessi, totale complessivo: 42.083 (+23)

I dati per provincia

Totale e (incremento)