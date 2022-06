Bollettino covid, i dati di martedì 21 giugno: a Lecco e provincia 341 nuovi contagi

Sono 9.900 i nuovi casi di infezione al covid oggi, martedì 21 giugno, in Lombardia. Nei centri sanitari regionali sono stati efefttuati oltre 44mila tamponi, per un indice di positività pari al 22,2%, in costante incremento.

I dati sono stati forniti, come ogni giorno, dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia.

Si registra inoltre un aumento di 49 pazienti ricoverati nei reparti covid rispetto a lunedì, per un totale di 638. Stabili invece le terapie intensive.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 341 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 89.436.

I dati di oggi, martedì 21 giugno

i tamponi effettuati: 44.586, totale complessivo: 38.301.880

i nuovi casi positivi: 9.900

in terapia intensiva: 16 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 638 (+49)

i decessi, totale complessivo: 40.736 (+9)

I dati per provincia

Totale e (incremento)