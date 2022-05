Bollettino covid, i dati di domenica 22 maggio: a Lecco e provincia 68 nuovi contagi

Sono 2.276 i nuovi casi di covid registrati oggi in Lombardia, con 71 dimessi/guariti e 4 morti. Secondo il quotidiano bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, domenica 22 maggio sono stati eseguiti 25.358 tamponi, per un tasso di contagio pari all'8,97%. Stabili i pazienti negli ospedali della Lombardia: 34 quelli in terapia intensiva (2 in più rispetto al giorno precedente), 770 quelli nei reparti ordinari (-28 rispetto al giorno precedente).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 68 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 86.355.

I dati di oggi, domenica 22 maggio, per provincia

Milano: 933.868 (739)

Brescia: 359.572 (286)

Varese: 262.556 (147)

Monza e della Brianza: 260.619 (201)

Bergamo: 221.183 (222)

Como: 177.104 (127)

Pavia: 152.424 (130)

Mantova: 121.467 (95)

Cremona: 93.945 (61)

Lecco: 86.355 (68)

Lodi: 61.414 (56)

Sondrio: 48.172 (43).