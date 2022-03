Bollettino covid, i dati di martedì 22 marzo: a Lecco e provincia 536 nuovi contagi

Continuano a crescere i contagi da covid-19. Nella giornata di oggi, 22 marzo 2022, in Lombardia sono 11.378 su 95.788 tamponi effettuati (indice all'11,9%). Gli attuali positivi aumentano di 2.406 unità (in questo momento in regione sono positive 141.553 persone); 17 i decessi nelle ultime ventiquattro ore.

Negli ospedali i ricoverati sono 934, +30 da ieri, ma nelle terapie intensive si registra un calo di 7 pazienti. I dati, come ogni giorno, sono stati comunicati da Regione Lombardia e dal Ministero della Salute.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 536 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 70.346.

I dati di oggi, martedì 22 marzo

?i tamponi effettuati: 95.788, totale complessivo: 34.332.761

i nuovi casi positivi: 11.378

in terapia intensiva: 45 (-7)

i ricoverati non in terapia intensiva: 934 (+30)

i decessi, totale complessivo: 39.092 (+17)

I nuovi casi per provincia