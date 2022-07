Bollettino covid, i dati di domenica 24 luglio: a Lecco e provincia 188 nuovi contagi

Sono 6.366 i casi di positività al Covid-19 in Lombardia oggi, domenica 24 luglio 2022. Il conteggio totale arriva a 155.847 attuali positivi (+1.223 da sabato), al netto di 5.115 guariti/dimessi e 28 decessi.

Sono stati effettuati 36.287 tamponi, per un indice di positività che si assesta al 17,5%, in sensibile calo rispetto ai giorni precedenti. Nei reparti ospedalieri numeri pressoché immutati per quanto concerne i ricoveri. I dati sono forniti dal Ministero della Salute.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 188 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 99.882.

I dati di oggi, domenica 24 luglio

i tamponi effettuati: 36.287, totale complessivo: 39.808.674

i nuovi casi positivi: 6.366

in terapia intensiva: 48 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.495 (+5)

i decessi, totale complessivo: 41.320 (+34)

I dati per provincia

Totale e (incremento)