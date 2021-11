Bollettino covid, i dati di giovedì 25 novembre: a Lecco e provincia 60 nuovi contagi

Sono 2.302 i nuovi casi di covid in Lombardia registrati nella giornata di oggi, 25 novembre 2021. I tamponi effettuati 143.451, per un'incidenza delle positività (stabile) pari all'1,6%. I numeri sono stati forniti, come sempre, dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia.

Fronte ospedali: i ricoverati con sintomi sono 740 (+11 rispetto a ieri), 74 in terapia intensiva (+2).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 60 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i contagi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 26.613.

Esattamente un anno fa, a Lecco, si registravano 149 casi su 42mila tamponi effettuati, il rapporto regionale era del 12,2%. Negli ospedali lombardi erano ricoverati oltre 9mila pazienti, di cui 942 nelle terapie intensive.

I dati di oggi, giovedì 25 novembre

i tamponi effettuati: 143.541, totale complessivo: 19.996.555

i nuovi casi positivi: 2.302

in terapia intensiva: 74 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 740 (+11)

i decessi, totale complessivo: 34.323 (+12)

I dati per provincia

Totale e (incremento)