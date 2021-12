Bollettino covid, i dati di domenica 26 dicembre: a Lecco e provincia 59 nuovi contagi

Situazione Coronavirus: sono 4.581 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di Santo Stefano. I tamponi effettuati sono stati 34.639, un numero sensibilmente ridotto rispetto ai giorni scorsi, complice le giornate di festività. A crescere è invece il rapporto tra casi positivi e test che è salito al 13,2%. Aumentano ancora i ricoveri negli ospedali della Regione: sono 38 in più i pazienti ospedalizzati nell'ultima giornata con un totale di 1.439 persone mentre sono 2 in più i ricoveri in terapia intensiva rispetto al dato di sabato 25 dicembre, per un totale di 178 persone. Purtroppo nell'ultima giornata sono decedute altre 15 persone. I dati, tutti riferiti alla giornata di domenica 26 dicembre, emergono dal quotidiano report di Regione Lombardia e Ministero della Salute.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 59 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 29.826.

I casi per provincia