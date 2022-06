Bollettino covid, i dati di domenica 26 giugno: a Lecco e provincia 237 nuovi contagi

Sono 6.941 i nuovi casi di covid registrati oggi in Lombardia, con 1.715 dimessi/guariti e 14 morti. Secondo il quotidiano bollettino del Ministero della Salute e della Regione, domenica 26 giugno sono stati eseguiti in totale 30.714 tamponi, per un tasso di contagio che sale al 22,4%. Per quanto concerne la situazione negli ospedali della Lombardia, sono stabili (sempre 15, come ieri) i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, mentre salgono a 741 quelli nei reparti ordinari (+26 rispetto al giorno precedente).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 237 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 90.753.

I contagi per provincia, totale e incremento di oggi

Milano: 984.753 (2.568)

Brescia: 375.283 (805)

Monza e della Brianza: 273.863 (648)

Varese: 273.188 (604)

Bergamo: 229.991 (427)

Como: 184.738 (381)

Pavia: 159.812 (400)

Mantova: 126.430 (245)

Cremona: 97.700 (168)

Lecco: 90.753 (237)

Lodi: 63.999 (127)

Sondrio: 49.960 (108).