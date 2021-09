Bollettino covid, i dati di domenica 26 settembre: a Lecco e provincia 9 nuovi contagi

Sono 304 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi, domenica, in Lombardia, per un incremento degli attuali positivi di 86 unità. Sono 208 i dimessi/guariti, con 10 decessi. I tamponi eseguiti in giornata sono 54.810, un numero elevato, al quale corrisponde un tasso di positività dello 0,55%. Questo secondo i dati diffusi come sempre da Protezione civile e ministero della Salute.

Nelle terapie intensive regionali si riscontra un aumento di 3 posti, per un totale di 61, mentre si registra un confortante -22 alla voce "altri reparti".

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 9 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 25.736.

I dati di oggi, domenica 26 settembre

i tamponi effettuati: 54.810

i nuovi casi positivi: 304

i guariti/dimessi: 208 (totale 837.549)

in terapia intensiva: 61 (+3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 379 (-22)

i decessi, totale complessivo: 34.022 (+10)

I dati per provincia

Totale (e incremento)