Bollettino covid, i dati di domenica 3 ottobre: a Lecco e provincia 4 nuovi contagi

Oggi in Lombardia 328 casi a fronte di 56.407 tamponi effettuati, per un indice pari allo 0,58%

Nuovo aggiornamento relativo all'andamento della pandemia. Sono 328 i nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati oggi, domenica 3 ottobre, in Lombardia (-33) a fronte di 56.407 tamponi processati con un indice di positività pari allo 0,58%. Calano i pazienti ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti covid (-6) per un totale rispettivamente di 57 e 359 in tutti gli ospedali della regione. Sempre a livello lombardo ci sono stati purtroppo altri 4 morti. Questi i dati più significativi che emergono dal bollettino quotidiano di Ministero della Salute e Regione Lombardia.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 4 contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 25.779.

I dati covid nelle province lombarde