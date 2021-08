Bollettino covid, i dati di martedì 31 agosto: a Lecco e provincia 23 nuovi contagi

Oggi in Lombardia sono stati effettuati 52.393 tamponi, i positivi sono 723 per un indice pari all'1,3%. Lieve calo dei pazienti nelle terapie intensive

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3), mentre crescono (+12) i pazienti nei reparti. A fronte di 52.393 tamponi effettuati, risultano esserci 723 i nuovi positivi, per un indice pari all'1,3%. Sono questi alcuni dei dati più significativi riguardanti la giornata di oggi, martedì 31 agosto, in merito alla situazione Coronavirus in Lombardia. Purtroppo altre due persone hanno perso la vita. Il report è stato reso noto come ogni giorno da Ministero della Salute e Regione.

Per quanto riguarda la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 23 nuovi contagi da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno raggiunto quota 25.453.

Tutti i dati di oggi, martedì 31 agosto, in Lombardia

Tamponi effettuati: 52.393, totale complessivo: 13.548.489

Nuovi casi positivi: 723

Pazienti in terapia intensiva: 45 (-3)

Ricoverati non in terapia intensiva: 353 (+12)

Persone decedute, totale complessivo: 33.917 (+2)

I nuovi casi per provincia

Milano: 238 di cui 85 a Milano città;

Bergamo: 55;

Brescia: 112;

Como: 23;

Cremona: 23;

Lecco: 23;

Lodi: 17;

Mantova: 32;

Monza e Brianza: 50;

Pavia: 35;

Sondrio: 14;

Varese: 56.