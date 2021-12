Bollettino covid, i dati di venerdì 31 dicembre: a Lecco 1.172 contagi

Sono ancora oltre mille i contagi da Covid-19 in provincia di Lecco nell'ultimo giorno del 2021. Oggi, 31 dicembre, si registrano infatti 1.172 nuovi casi di infezione, che portano il totale da inizio pandemia nel nostro territorio a quota 33.657.

Stando ai dati forniti da Regione Lombardia e Ministero della Salute i nuovi casi in regione sono 41.458, per un aumento di attuali positivi di 37.226 (sono 252.380). Oggi si registrano 4.195 dimessi/guariti e 37 decessi. La percentuale di positività è del 18% su 229.055 tamponi effettuati (nota curiosa: soltanto 4 in meno rispetto a giovedì).

Per quanto concerne gli ospedali, a differenza dei giorni scorsi, c'è da registrare purtroppo una crescita comunque significativa: nelle terapie intensive ci sono 221 pazienti (+17 da ieri) mentre negli altri reparti 1.859 pazienti (+28).

Questi i dati di un anno fa, 31 dicembre 2020.

I dati di oggi, venerdì 31 dicembre, in Lombardia

i tamponi effettuati: 229.055, totale complessivo: 24.938.879

i nuovi casi positivi: 41.458

in terapia intensiva: 221 (+17)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.859 (+28)

i decessi, totale complessivo: 35.081 (+37)

I nuovi casi per provincia