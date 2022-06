Bollettino covid, i dati di domenica 5 giugno: a Lecco e provincia 66 nuovi contagi

Sono 1.856 i nuovi casi di infezione al Covid-19 in regione Lombardia domenica 5 giugno 2022. Secondo il quotidiano report di Regione e Ministero della Salute, nella giornata di oggi sono stati effettuati 18.806 tamponi, per un indice di positività pari al 9,85%. Due le persone purtoppo decedute e 1.240 i dimessi/guariti. Negli ospedali la situazione è buona, continua il calo dei ricoverati: sono presenti nelle strutture ospedaliere lombarde 476 pazienti con sintomi (-21) e 34 (-1) nelle terapie intensive.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 66 nuovi casi di contagio da Covid-19 (30 in meno rispetto a ieri). Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 87.248.

I casi per provincia, totale e incremento di oggi