Bollettino covid, i dati di martedì 5 luglio: a Lecco e provincia 618 nuovi contagi

Situazione covid: sono 19.037 i nuovi casi di infezione registrati nella giornata di oggi, martedì 5 luglio 2022, in Lombardia. In totale sono stati effettuati 72.586 tamponi, per un indice di positività del 26,2% (ieri era al 22,5%). Purtroppo altre 7 persone hanno perso la vita, mentre i guariti/dimessi sono 14.192.

A livello ospedaliero si segnala un incremento dei ricoverati +76 da lunedì nei reparti e +1 nelle terapie intensive. I dati sono stati resi noti come ogni giorno da Regione Lombardia e Ministero della Salute.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 618 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 93.886.

I dati di oggi, 5 luglio, in Lombardia

Tamponi effettuati: 72.586, totale complessivo: 38.870.736

Nuovi casi positivi: 19.037

Pazienti in terapia intensiva: 26 (+1)

Ricoverati non in terapia intensiva: 1.103 (+76)

Persone decedute, totale complessivo: 40.886 (+7)

I nuovi casi di oggi per provincia