Bollettino covid, i dati di giovedì 7 luglio: a Lecco e provincia 360 nuovi contagi

Situazione covid: sono 13.595 i nuovi casi di infezione registrati nella giornata di oggi, giovedì 7 luglio 2022, in Lombardia. In totale sono stati processati 52.770 tamponi, per un indice di positività che si attesta al 25,7% (in linea con il 25,9% di ieri). Purtroppo altre 17 persone hanno perso la vita. I guariti/dimessi sono invece 13.758.

A livello ospedaliero si segnala un incremento dei ricoverati nei reparti (+44) e una diminuzione di quelli nelle terapie intensive (-3). I dati sono stati resi noti come ogni giorno da Regione Lombardia e Ministero della Salute.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 360 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 94.626.

I dati di oggi, giovedì 7 luglio, in Lombardia

Tamponi effettuati: 52.770, totale complessivo: 38.976.269

Nuovi casi positivi: 13.595

Pazienti in terapia intensiva: 26 (-3)

Ricoverati non in terapia intensiva: 1.215 (+44)

Persone decedute, totale complessivo: 40.915 (+17)

I nuovi casi di oggi per provincia

Milano: 4.610 di cui 1.863 a Milano città

Bergamo: 1.101

Brescia: 1.634

Como: 673

Cremona: 472

Lecco: 360

Lodi: 289

Mantova: 610

Monza e Brianza: 1.192

Pavia: 796

Sondrio: 257

Varese: 1.166.

Covid, Fontana: "Usare precauzioni, soprattutto nei luoghi affollati"