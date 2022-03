Bollettino covid, i dati di martedì 8 marzo: a Lecco e provincia 235 nuovi contagi

Sono 6.497 i nuovi casi oggi in Lombardia, con 4.918 dimessi/guariti e 9 morti. Secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, sono stati eseguiti 82.964 tamponi, per un tasso di contagio del 7,83%; 1.570 gli attuali positivi in più (111.594). Calano i pazienti negli ospedali della Lombardia: 81 quelli in terapia intensiva (uno in meno rispetto al giorno precedente), 821 quelli nei reparti ordinari (gli stessi rispetto al giorno precedente).

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 235 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 66.931.

I dati di oggi, martedì 8 marzo

i tamponi effettuati: 82.964, totale complessivo: 33.466.996

i nuovi casi positivi: 6.497

in terapia intensiva: 81 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 821 (=)

i decessi, totale complessivo: 38.831 (+9)

I dati per provincia

Totale e (incremento)