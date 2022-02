Bollettino covid, i dati di domenica 20 febbraio: a Lecco e provincia 146 nuovi contagi

In Lombardia la curva dei contagi in termini assoluti continua a diminuire, così come i ricoveri. Notizie confortanti quelle che arrivano con il bollettino di oggi, domenica 20 febbraio, diramato come ogni giorno dal Ministero della Salute e dalla Regione. A due anni dall'inizio dell'emergenza sanitaria e dopo 4 ondate i casi positivi sono in calo, così come le persone che necessitano delle cure in ospedale. A fronte di 50.619 tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 4.303 le persone risultate positive al covid nella nostra regione, per un indice pari all'8,5%. Calano anche i ricoveri sia in terapia intensiva (-4, in totale sono 152) sia nei reparti ordinari (-69, in totale 1.329). Complessivamente i dimessi/guariti sono 7.755. Purtroppo, però, altre 29 hanno perso la vita.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 146 nuovi casi di contagio da Covid-19 (rispetto a ieri 16 in più). Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 65.005.

Tutti i dati di oggi per provincia