Bollettino settimanale covid: gli ultimi dati a Lecco e in Lombardia

In linea con quanto stabilito dal ministero della Salute - che ha deciso di rendere noti una sola volta la settimana i dati covid rispetto al precedente bollettino quotidiano - la Regione ha comunicato oggi i dati relativi alla situazione Coronavirus in Lombardia alla data del 23 dicembre 2022. Si tratta dell'ottavo "bollettino" settimanale, con uscita ogni venerdì. Di seguito la situazione nell'intera Lombardia.

Ricoverati in terapia intensiva: 35

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 1.274

Negli ospedali lombardi, rispetto a 7 giorni fa, i numeri sono dunque stabili per quanto riguarda i pazienti ricoverati nelle terapie intensive (si passa infatti da 35 a, sempre, 35) ma si confermano in ulteriore diminuzione per quanto concerne le persone assistite nei reparti covid (da 1.402 a 1.274).

Dall'inizio della pandemia:

Persone decedute: 44.489

Dimessi e guariti: 3.954.310

Tamponi totali: 44.160.030

Casi totali positivi: 4.043.487

Di seguito l'incremento dei casi positivi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 22 dicembre, rispetto a quella precedente (mercoledì 21 dicembre):