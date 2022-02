Spesa, affitto, bollette: dal Comune di Valmadrera 48mila euro alle famiglie

Prosegue l'erogazione dei fondi a sostegno delle famiglie. A Valmadrera, all'interno della misura nazionale "fondo solidarietà alimentare - emergenza Covid-19", il Comune ha liquidato € 47.756,19 a favore di 90 famiglie residenti.

550 euro a famiglia

Se si considerano i criteri del bando pubblicato sul sito del Comune, “è possibile affermare che i nuclei richiedenti sono quasi tutte famiglie numerose (almeno 5 componenti)” e che il contributo medio erogato è pari a circa 550€. “La maggior parte delle famiglie ha presentato richieste di contributo sia per canoni di locazione non pagati, sia per bollette scadute o in scadenza”, spiegano da via Roma. Quattordici sono state le domande respinte.