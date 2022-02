Il Covid molla la presa, gli infermieri si spostano da Lecco a Merate

Si normalizza la situazione sanitaria legata al Covid-19. Com'era stato preventivato a suo tempo, l'Asst Lecco sta riequilibrando le forze tra gli ospedali di Lecco e Merate: gli infermieri dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic”, temporaneamente trasferiti al nosocomio “Alessandro Manzoni” della città capoluogo per far fronte alla fase acuta della quarta ondata, stanno via via ritornando in forza al presidio brianzolo.

Mercoledì 9 febbraio tre infermieri sono stati riassegnati al Blocco Operatorio dell’Ortopedia meratese con contestuale riapertura di una ulteriore seduta operatoria giornaliera. Lunedì 14 febbraio rientreranno, sempre nel medesimo blocco, altri due operatori. È previsto, per la succesiva settimana, anche il rientro degli ultimi operatori trasferiti nei reparti.

Ricoveri per Covid-19: l'evoluzione