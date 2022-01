Il centro tamponi a Mandello funziona: "Ora pensiamo al problema scuola"

Dopo più di una settimana, il bilancio del centro tamponi allestito in Piazza Leonardo da Vinci a Mandello è positivo. "Inizialmente erano previsti 18 test al giorno, se ne fanno più di 20 - ha commentato l'assessore ai Servizi sociali Guido Zucchi - Sicuramente non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo prefissato, ma ci stiamo lavorando. Siamo coscienti che la scuola rappresenta un problema: i numeri della vaccinazione anti-covid comunque danno un buon risultato su Mandello. Al 5 gennaio avevamo 511 non vaccinati dai 5 anni in su fra i residenti, quindi devo ammettere che il centro al PalaTaurus ci ha aiutato a superare le difficoltà. Sulla scuola stiamo lavorando da prima di Natale, ci sono dei vincoli imposti da Ats Brianza sulle farmacie".

Permettere agli studenti di sottoporsi al tampone vicino casa sarebbe un grosso passo avanti. "Abbiamo purtroppo parecchie classi, sia dell'infanzia sia delle elementari, in quarantena. È un bel problema da risolvere, perché questi ragazzini sono costretti ad andare a fare il test un po' troppo lontano da Mandello".

Fondamentale, in questa fase, l'apporto dei medici di base. "Sono riusciti a muoversi in anticipo sulla problematica delle farmacie, hanno due canali di registrazione diversi - continua Zucchi - Colgo l'occasione per informare che il medico di base registra l'esito a livello informatico ma deve comunque passare dalla registrazione di Ats che certifica il Green pass: questo comporta un ritardo di alcune ore per l'esito del tampone sul sistema nazionale. Il sistema delle farmacie sarebbe più diretto, ma purtroppo esistono sono vincoli più stringenti".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)