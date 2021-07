Manifestazione contro il green pass: l'organizzatore sarà denunciato

Finirà nelle aule del Tribunale di Lecco la manifestazione contro il green pass tenutati sabato 24 luglio a Lecco che, secondo le stime, avrebbe richiamato circa 250 persone in piazza Cermenati a Lecco. Per l'organizzatore (P.N.) sarebbe, infatti, in arrivo la denuncia penale della Questura di Lecco: le motivazioni sono da ricercare nella mancata autorizzazione a mettere in piedi e svolgere la manifestazione stessa, organizzata poche ore prima dello scoccare delle 17.30, ora "x" per tutta Italia.

Seconda mobilitazione

In corso Promessi Sposi la richiesta di autorizzazione, forse a causa dei tempi ristretti, non sarebbe proprio arrivata. Rischiano lo stesso provvedimento anche le centinaia di altre persone presenti per le medesime motivazioni. Nel frattempo una seconda mobilitazione è stata annunciata per sabato 31 luglio.