La variante Omicron “potrebbe essere la chiave di volta” della pandemia

A Lecco è già arrivato il picco di contagi. Più in generale, "i numeri di Omicron stanno cominciando ad arrivare a 'plateau', cioè a un livello in cui c'è stabilità e non più una crescita esponenziale. Segno che "il contagio sta rallentando".

Ma "avendo contratto Omicron in così tanti, la possibilità che questa variante possa essere la chiave di volta della pandemia c'è, nel senso che è possibile da un punto di vista immunologico che non saremo suscettibili alla prossima variante. Perché gli anticorpi magari non ci proteggeranno così bene, ma le cellule T sì, hanno un ventaglio di risposta più vasta. Quindi sono ottimista, pensando alla memoria immunologica non mediata tanto dagli anticorpi quanto dalle cellule T".

Come il raffreddore?

È l'analisi di Mario Clerici, docente di immunologia dell'università degli Studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi, sentito dall'Adnkronos Salute. Un andamento simile sarebbe "immunologicamente sensato". Ma quale sarà il punto di approdo? "Potrebbe essere in prospettiva una situazione in cui Sars-CoV-2 diventerà uno dei tanti virus, come il raffreddore", osserva l'esperto.

Quanto tempo ci vorrà perché questo processo si compia? "Se ci si basa sui dati storici della pandemia più simile a questa, cioè l'influenza spagnola, anche se fu provocata da un altro virus, vediamo che ha fatto esattamente questo: è durata due anni e poi è passata. Il motivo di questo epilogo è che dopo un certo periodo di tempo ogni virus si adatta all'uomo e viceversa. E poi i virus hanno ogni vantaggio dal non portare una malattia severa perché vogliono mantenere l'ospite vivo. Il mestiere dei virus è di dare meno fastidio possibile per poter continuare a proliferare e vivere con noi", conclude.