Vaccinazioni anti-covid in provincia di Lecco: fino a domenica 1.700 dosi al giorno

Prosegue anche ad agosto la campagna di vaccinazione contro il covid anche nel nostro territorio, con l'obiettivo di arginare il contagio e poter tornare a una vita il più possibile simile a quella pre-pandemia.

Mentre è scattata la sperimentazione delle somministrazioni agli over 60 in farmacia, e venerdì entrerà in vigore il Green pass, la Asst Lecco ha comunicato un aggiornamento sul ritmo con cui verranno effettuate le somministrazioni nei centri vaccinali di sua competenza durante il mese di agosto.

Dal 2 all'8 agosto

Centro vaccinale Palataurus-Lecco: somministrazione di 1.450 dosi al giorno di media complessivo tra I e II dosi

Centro vaccinale Technoprobe-Cernusco Lombardone: somministrazione di 1.250 dosi al giorno di media complessivo tra I e II dosi



Dal 9 al 14 agosto

Centro vaccinale Palataurus-Lecco: somministrazione di 1.200 dosi al giorno di media

Centro vaccinale Technoprobe-Cernusco Lombardone: somministrazione di 1.050 dosi al giorno di media

Come da indicazioni regionali il 15 agosto verranno somministrate solamente le seconde dosi:

200 dosi presso il Centro vaccinale Technoprobe-Cernusco Lombardone

300 dosi presso il Centro vaccinale Palataurus-Lecco



Dal 16 al 22 agosto sono stati attivati 5.000 slot aggiuntivi per le prime dosi di vaccino Covid-19. Al momento sono ancora disponibili circa mille posti.

I dati trasmessi sono aggiornati a oggi, 5 agosto, alle ore 15.30.