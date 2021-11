“Covid, la prevenzione passa anche dal supermercato: troppe cattive abitudini”

Lecco nel periodo della pandemia.

Vorrei fare una constatazione piuttosto che una segnalazione ed è questa: Vi sarà certamente capitato anche a voi di recarvi in qualche supermercato cittadino e la cosa che subito da fastidio è quella di prendere il carrello e trovarci uno o più guanti di plastica trasparente, usati. Personalmente cerco il carrello senza guanti usati, ma spesso non se ne trovano: perchè dopo la spesa non ci si tolgono i guanti usati e si gettano in un cestino, anzichè depositarli nel carrello? È una brutta abitudine di tante persone, che non deve essere imitata.

Personalmente, prima di prelevare il carrello infilo i guanti di lattice e spruzzo un po’ di gel disinfettante, ritiro il carrello dalla fila e tocco con i guanti bagnati di gel il manico del carrello, disinfettandolo, e sopra i guanti di lattice infilo i guanti di plastica trasparente. Generalmente non deposito mai la spesa all’interno del carrello, per un mio principio uso una scatola pieghevole di cartone che ogni supermercato mette a disposizione vicino alle casse. Fatta la spesa, che carico in auto, vado a depositare il carrello e solo dopo averlo agganciato alla fila dei carrelli mi tolgo i guanti e li deposito nel cestino:solitamente vengono posizionati vicino la fila dei carrelli.

In questo modo sono sicuro di non aver toccato con le mani direttamente il manico del carrello e inoltre lascio il carrello già disinfettato e pronto per il prossimo cliente del supermercato. Sto adottando questo metodo dall’inizio della pandemia. È vero che si fa un po’ fatica con i sacchetti di plastica ad aprirli, perchè si perde manualità, però fare la spesa diventa più sicuro ai fini dell’igiene. Tante persone, purtroppo, nel supermercato toccano a mani nude gli oggetti e poi li lasciano sullo scaffale o nel vano frigo, brutta abitudine che porta alla fine dover anche disinfettare tutta la spesa. Purtroppo l’igiene degli oggetti è fondamentale, così come l’igiene delle mani.

Dall’inizio della pandemia quando arrivo a casa disinfetto tutta la spesa inumidendo con un prodotto disinfettante, non aggressivo, un tovagliolo di carta e strofinando tutte le confezioni di pasta, carne, pesce... prima di depositarle nella credenza oppure nel frigo. Non sono un fissato dell’igiene, mi sono semplicemente adeguato alle brutte abitudini di altre persone. In questo modo evito anche di disinfettarmi continuamente le mani con il gel, che mi ha provocato anche una lunga serie di problemi sia agli occhi che alle mani per l’aggressività di questi prodotti.

In questo periodo sono in forte aumento casi di secchezza oculare, con relativo bruciore, e allergie dovute proprio all’uso spropositato di questi disinfettanti per igienizzare le mani. Tutto questo detto dal mio dermatologo a cui mi ero rivolto.

Spero che queste due righe possano aver sensibilizzato qualcuno e nello stesso tempo aver dato dei consigli.