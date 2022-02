A marzo arriva la quarta dose di vaccino per i più fragili

21 marzo 2020-21 marzo 2022: due anni di Covid-19 in Italia. Proprio nel giorno in cui sono caduti i primi due anni dal primo caso di Covid, scoperto in Italia, il commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che si continuerà con la quarta dose. Ci sarà da capire a quale platea rivolgersi, molto probabilmente le categorie fragili, e quando partire. ”Ovviamente sarà abbastanza estensiva. La mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo. Quindi continueremo a tenere l'organizzazione che c'è ora in atto".

Quarta dose per 11mila lecchesi

Per ‘più fragili’ s'intendono immunodepressi, trapiantati e pazienti oncologici, i dializzati e via dicendo. Complessivamente se ne contano circa 11mila in provinicia di Lecco, che saranno chiamati a presentarsi presso i centri vaccinali della provincia di Lecco (ospedale ‘Manzoni’ e area Cazzaniga od ospedale ‘Mandic’ di Merate).

Il generale Figliuolo ha garantito che non ci sarà da preoccuparsi per un eventuale calo delle scorte di vaccino. “Abbiamo delle dosi di stivate per ogni eventualità, poi dopo il 31 marzo, quando passeremo la mano, ci sono tutte le interlocuzioni con il ministero della Salute per lasciare un pacchetto pronto” ha rimarcato Figliuolo, che tiene a sottolineare come sia fondamentale non ragionare come se tutto fosse passato e non debba tornare mai più. Si deve imparare una lezione che varrà per la prossima volta. “E’ facile fare le cicale – ha continuato Figliuolo - ma quando vengono i tempi duri dobbiamo aver messo del grano da parte. Guai a non aver fatto lezione di questo periodo. Naturalmente speriamo che non accada nulla".



Intanto, per la fine di questa settimana, è atteso l’arrivo del vaccino Novavax. “Ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le Regioni e province autonome. Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino", ha annunciato il commissario straordinario.