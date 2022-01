Rientro a scuola: le regole per accedere ai mezzi di trasporto pubblico

Tra venerdì 7 e lunedì 10 gennaio tanti studenti faranno rientro negli Istituti scolastici lecchesi. In base a quanto emerso durante l’incontro del tavolo della Prefettura di Lecco sui trasporti e in vista dell’imminente riapertura delle scuole, il Comune di Lecco e Linee Lecco hanno voluto ricordare alle famiglie le disposizioni riguardo l’accesso al trasporto pubblico locale recentemente introdotte dal Governo Italiano, valide ovviamente per tutto il territorio nazionale e non solo per la città capoluogo.

Mascherina e Super green pass

Dal 10 gennaio prossimo, per poter usufruire del trasporto pubblico locale, sarà necessario per gli studenti e per tutti i passeggeri indossare una mascherina di tipo ffp2 ed essere in possesso del Super green Pass, che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19, in corso di validità.

In assenza di tali strumenti di protezione e contrasto alla pandemia, non sarà possibile usufruire del mezzo pubblico. La Polizia Locale effettuerà controlli a campione per verificare il rispetto delle norme. La certificazione verde non è invece necessaria per poter entrare a scuola.