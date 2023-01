Covid, in Lombardia ci sono ancora mille ricoverati

Primo bollettino covid del 2023. Seguendo la linea tracciata ormai da mesi, Regione Lombardia ha comunicato i dati relativi alla situazione in regione, riferiti al 5 gennaio. I ricoverati in terapia intensiva sono 29, i ricoverati con sintomi, ma non in terapia intensiva, sono mille. Dall'inizio della pandemia: si contano 44.922 decessi, 4.004.298 dimessi guariti, 44.407.322 tamponi totali e 4.075.756 casi totali positivi.

Questo l'incremento dei casi positivi per provincia tra mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio: