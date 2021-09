All'ospedale di Lecco 12 persone ricoverate per il Covid-19

L'ultimo aggiornamento ufficiale risaliva al 12 luglio, ma da allora la pressione del Covid-19 sugli ospedali lecchesi è ulteriormente calata. Al "Manzoni" di Lecco i ricoverati, dato aggiornato alle 10 di mercoledì 29 settembre 2021, sono 12, di cui 1 in terapia intensiva e 1 sottoposto a terapia con casco C-Pap. Il 12 luglio scorso i ricoverati erano 36: si assiste dunque a un leggero calo. La notizia migliore arriva dal Mandic di Merate, che si conferma covid free.

I numeri confermano la consolidata uscita dalla fase critica dell'emergenza, che ha portato la Lombardia e quasi tutte le regioni italiane, eccezion fatta per la Sicilia, in zona bianca per l'estate; questo nonostante il subentro della variante Delta, che ha fatto aumentare in maniera rilevante i casi riscontrati ma non le ospedalizzazioni. Decisiva in questo senso anche l'accelerazione della campagna vaccinale che vede Lecco al comando tra le province più virtuose della Lombardia.

La situazione a Lecco

SITUAZIONE 29/09 /2021 Ore 10:00 P.O. Lecco REPARTI COVID POSTI TOTALI 12-lug 23-giu 16-giu 17-mag 03-mag 22-apr 12-apr 29-mar 22-mar TOTALE PAZIENTI COVID 12 36 40 38 76 104 132 173 203 202 DI CUI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA 1 6 8 7 9 8 15 20 19 18 DI CUI PAZIENTI IN C-PAP 1 1 2 2 1 9 14 14 31 24

La situazione a Merate