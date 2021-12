Lecco, 44 ricoverati per Covid-19 in ospedale: calo dell'87% rispetto al 2020

Vanno via via aumentando i ricoveri all'ospedale Manzoni di Lecco nei reparti riservati ai covid positivi, anche se le terapie intensive sono ancora lontane dal pesante carico del 2020. Al 1 dicembre, ore 10, il nosocomio cittadino ospita 44 pazienti, di cui 7 in terapia intensiva e 2 sottoposti a terapia con C-Pap ("casco").

Poco più di una settimana fa, 22 novembre, i ricoverati erano risaliti a 25, di cui 2 con C-Pap e 0 in terapia intensiva (l'aumento complessivo è dunque del 76%). Continua invece a essere covid-free (al momento la scelta è di concentrare tutto a Lecco) il "Mandic" di Merate.

Qual era la situazione un anno fa? Il 1 dicembre 2020, in piena seconda ondata, gli ospedali lecchesi conteggiavano 344 pazienti, di cui 39 sottoposti a terapia con casco e 28 nelle terapie intensive: il calo in un anno è stato dell'87,21%. Numeri che, grazie alla campagna di vaccinazione che nel Lecchese ha raggiunto livelli invidiabili (numeri al top in Lombardia e in Italia), sembrano comunque lontani dal poter ritornare. Ma occorre mantenere alta l'attenzione per far sì che gli sforzi compiuti fino a questo momento non vadano persi.

"Manzoni" di Lecco 1/12/2020 totale pazienti Covid: 198 terapia intensiva: 20 c-pap: 29

"Mandic" di Merate 1/12/2020 totale pazienti Covid: 146 terapia intensiva: 8 c-pap: 10

Totale 1/12/2020 totale pazienti Covid: 344 terapia intensiva: 28 c-pap: 39