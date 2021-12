Al "Manzoni" 58 ricoverati per il Covid-19: nel 2020 erano 260, calo del 78%

Aumentano, ma con molta meno velocità, i ricoveri all'ospedale Manzoni di Lecco nei reparti riservati ai covid positivi, anche se le terapie intensive sono ancora lontane dal pesante carico di fine 2020. Al 17 dicembre, ore 10, il nosocomio cittadino ospita 58 pazienti, di cui 9 in terapia intensiva e 7 sottoposti a terapia con C-Pap ("casco").

Poco più di una settimana fa, 1 dicembre, i ricoverati erano risaliti a 44, di cui 2 con C-Pap e 7 in terapia intensiva: l'aumento complessivo è dunque del 32%, in netto rallenamento rispetto all'ultimo aggiornamento (+76%). Continua invece a essere covid-free (al momento la scelta è di concentrare tutto a Lecco) il "Mandic" di Merate.

Qual era la situazione un anno fa? Il 17 dicembre 2020, in piena di fase di decrescita della curva legata alla seconda ondata, gli ospedali lecchesi conteggiavano 260 pazienti, di cui 21 sottoposti a terapia con casco e 25 nelle terapie intensive: il calo in un anno è stato del 77,69%, anche se i due periodi non sono perfettamente sovrapponibili. Numeri che, grazie alla campagna di vaccinazione che nel Lecchese ha raggiunto livelli invidiabili (numeri al top in Lombardia e in Italia), sembrano comunque lontani dal poter ritornare. Ma occorre mantenere alta l'attenzione per far sì che gli sforzi compiuti fino a questo momento non vadano persi.

Ricoveri per Covid-19: il confronto 2020-2021

"Manzoni" di Lecco 17/12/2020 totale pazienti Covid: 176 terapia intensiva: 16 c-pap: 13

"Mandic" di Merate 17/12/2020 totale pazienti Covid: 84 terapia intensiva: 5 c-pap: 12

Totale 17/12/2020 totale pazienti Covid: 260 terapia intensiva: 21 c-pap: 25