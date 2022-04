Quinta ondata alla fine, in calo i ricoverati per Covid-19 a Lecco

Siamo nella fase di discesa all'interno della quinta ondata. Ed è cambiato anche il trend relativo ai ricoverati per Covid-19 all'ospedale "Manzoni" di Lecco. Come dicevamo, la quinta ondata della pandemia, iniziata il 5 marzo, è arrivata al picco e, come di consueto, nel giro di queste settimane era atteso un calo nel numero dei contagiati e, in seconda battuta, dei ricoverati. Nel corso degli ultimi giorni il dato dei pazienti è complessivamente diminuito di qualche unità a livello regionale, sia per quanto riguarda i casi lievi che quelli più gravi. E sulla medesima falsariga si sviluppa la linea lecchese, come si apprende dai dati diffusi dall'Azienda socio santiaria territoriale (Asst) di Lecco.

Covid-19: ricoveri in (lieve) calo a Lecco

Rispetto ad allora si è registrato un calo nei ricoveri all'interno del nosocomio di via dell'Eremo per quanto riguarda i reparti riservati ai covid positivi. All'11 aprile, ore 10, l'ospedale ospita 48 pazienti, di cui 1 in terapia intensiva e 1 sottoposto a terapia con c-pap (‘casco’). Rispetto al 4 marzo, quando i ricoverati erano stabili a 58, di cui 3 con C-Pap e 1 in terapia intensiva, il calo complessivo è dunque del 17,24%.

Qual era la situazione un anno fa? Il 12 aprile, durante la fase di discesa avuta all'interno della seconda ondata, gli ospedali lecchesi conteggiavano 278 pazienti, di cui 31 sottoposti a terapia con casco e 26 nelle terapie intensive: il calo in un anno è stato dell'82,73% e varia l'incidenza dei casi gravi (2,08% per entrambi nel 2022, 9,45% in TI e 11,27% con c-pap nel 2021) nonostante un'applicazione delle restrizioni decisamente diversa.

Ricoveri per Covid-19: l'evoluzione