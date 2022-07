Covid-19: in ospedale ci sono 56 persone. Vicini alle 400 vaccinazioni al giorno

Prosegue la lotta al Covid-19 negli ospedali dell'Asst Lecco. All'interno del "Manzoni" di Lecco sono ricoverate complessivamente 46 persone: 12 sono nel reparto di Malattie Infettive, mentre alle restanti è stata riscontrata la positività all'infezione dopo l'ingresso in Pronto soccorso per altre patologie; un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva. Al "Mandic" di Merate nessuno è in terapia intensiva, mentre sono 10 le persone complessivamente ricoverate per patologie varie e trovate positive dopo l'esecuzione del tampone. Questa l'incidenza della variante Omicron 5 nel nostro territorio, dove il picco è stato toccato e si va verso una progressiva discesa della curva.

Quarta dose di vaccino a Lecco

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, che si basa sulle cinque linee predisposte all'interno del nosocomio di via dell'Eremo, si sta in un range compreso tra le 350 e le 400 dosi inoculate ogni giorno:

18 luglio: 393 dosi;

19 luglio: 391 dosi;

20 luglio: 383 dosi;

21 luglio: 378 dosi;

22 luglio: 343 dosi prenotate.

Per quanto riguarda la giornata odierna, 265 sono quarte dosi, 26 sono terze dosi, 2 sono seconde dosi e una è una prima dose destinata a un bambino.