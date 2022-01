Covid-19: focolaio in corso a Merate, ancora 14 posti occupati. Ricoveri stabili

Rimangono stabili i ricoveri per via del Covid-19. Nonostante la comparsa di un cluster di positività nel reparto di Medicina del ‘Mandic’ di Merate, che ha reso necessario convertire 18 posti letto internistici in letti Covid poichè si tratta di un focolaio “non riassorbibile immediatamente dalla Medicina del ‘Manzoni’ di Lecco”, la suddivisione non ha portato a degli stravolgimenti nel numero dei ricoverati. L'Azienda, a suo tempo, ha specificato che “non appena la situazione evolverà favorevolmente saranno per primi riconvertiti a covid free i letti della Medicina di Merate”.

Ricoveri ancora stabili

Rimane confermato, invece, l'ingresso nella fase di stabilizzazione in merito alla crescita dei contagi. Da qualche settimana si è registrato un lieve decremento nei ricoveri all'ospedale ‘Manzoni’ di Lecco nei reparti riservati ai covid positivi: il livello di allerta 4A ha portato a rendere disponibili un massimo di 166 posti. Al 26 gennaio, ore 10, il nosocomio cittadino ospita 119 pazienti, di cui 7 in terapia intensiva e 6 sottoposti a terapia con C-Pap (‘casco’); 14 le persone ancora ricoverate al ‘Mandic’, tutte non in terapia intensiva. Rispetto al 21 gennaio, quando i ricoverati erano stabili a 137, di cui 6 con C-Pap e 10 in terapia intensiva, l'aumento complessivo è dunque del 2,92%.

Qual era la situazione un anno fa? Il 21 gennaio 2021, durante la lenta fase di decrescita della curva legata alla seconda ondata, gli ospedali lecchesi conteggiavano 178 pazienti, di cui 22 sottoposti a terapia con casco e 11 nelle terapie intensive: il calo in un anno è stato del 25,28% e varia l'incidenza dei casi gravi (5,26% in TI e 4,51% con c-pap nel 2022, 6,18% e 12,36% per entrambi nel 2021) nonostante la diversa applicazione delle ‘zone’.

Ricoveri per Covid-19: l'evoluzione