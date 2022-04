Covid-19: ricoveri in aumento in ospedale. Quinta ondata al picco

Lieve incremento nel numero dei ricoverati per Covid-19 all'ospedale "Manzoni" di Lecco. La quinta ondata della pandemia, iniziata il 5 marzo, è arrivata al picco e, come di consueto, nel giro di un paio di settimane è atteso un calo nel numero dei contagiati e, in seconda battuta, dei ricoverati. Nel corso delle ultime settimane il dato dei pazienti è aumentato di poche unità a livello regionale, sia per quanto riguarda i casi lievi che quelli più gravi. E sulla medesima falsariga si sviluppa la linea lecchese, come si apprende dai dati diffusi dall'Azienda socio santiaria territoriale (Asst) di Lecco.

Covid-19: ricoveri ancora stabili

Rispetto ad allora aggiornamento si è registrato un incremento nei ricoveri all'interno del nosocomio di via dell'Eremo per quanto riguarda i reparti riservati ai covid positivi. Al 4 aprile, ore 10, l'ospedale ospita 58 pazienti, di cui 1 in terapia intensiva e 3 sottoposto a terapia con c-pap (‘casco’). Rispetto al 29 marzo, quando i ricoverati erano stabili a 51, di cui 1 con C-Pap e 0 in terapia intensiva, l'aumento complessivo è dunque del 13,73%.

Qual era la situazione un anno fa? Il 29 marzo, durante una fase acuta avuta all'interno della seconda ondata, gli ospedali lecchesi conteggiavano 324 pazienti, di cui 54 sottoposti a terapia con casco e 27 nelle terapie intensive: il calo in un anno è stato dell'82,10% e varia l'incidenza dei casi gravi (1,72% in TI e 5,17% con c-pap nel 2022, 8,33% e 16,67% per entrambi nel 2021) nonostante un'applicazione delle restrizioni decisamente diversa.

Ricoveri per Covid-19: l'evoluzione