Si ferma la scuola? Green pass, assunzioni e trasporti, il 27 c'è il rischio "stop"

E adesso le scuole rischiano lo "stop". Per l'intera giornata di lunedì 27 settembre, infatti, è previsto uno "sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato" indetto dal sindacato CSLE. Come prevede il regolamento, le istituzioni scolastiche ne daranno notizia "in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione", l'avviso verrà pubblicato tra le news del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Alla base della protesta, si legge nella nota CSLE, l’applicazione di obbligo del Green Pass per il personale, ma non solo

Sciopero scuola 27 settembre: le motivazioni

Il sindacato proclama “lo sciopero a seguito dell’applicazione dell’obbligo del green pass per il personale scuola, applicato dal governo a loro dire, per la tutela sanitaria del personale e degli alunni. La detta decisione non rispetta la costituzione e la libertà dei lavoratori e offusca la democrazia creando ulteriori problematiche all’interno della famiglia e dei dipendenti con la sospensione dello stipendio e dal servizio. Ritengo che questa decisione non sia consona alla tutela del personale della scuola, agli alunni e alle loro famiglie. E’ chiaro che chi vuole vaccinarsi è libero di farlo ma deve essere altrettanto libero chi non vuole o chi non possa farlo”.

Continua: “Pertanto il sindacato chiede: