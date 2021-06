Iniziate le vaccinazioni eterologhe: ecco il calendario dei richiami programmati

Asst Lecco ha riprogrammato le seconde vaccinazioni per gli under 60 che hanno ricevuto AstraZeneca

Giovedì 17 giugno sono riprese, dopo lo stop della scorsa settimana, le sedute per la somministrazione delle seconde dosi di vaccino anti Covid-19 ai cittadini under 60 che hanno ricevuto come prima dose il preparato di AstraZeneca.

Le sedute proseguiranno ogni giorno e, come fatto sapere dall'Asst Lecco, consentiranno ad oltre 1.600 cittadini della provincia di Lecco di ricevere la seconda dose nei Centri Vaccinali Massivi di Cernusco Lombardone (Technoprobe) e Lecco (Palataurus).

L’indicazione dell’ASST di Lecco è quella di presentarsi nelle sedi previste secondo il seguente calendario: