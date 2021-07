A decine sotto casa del sindaco di Pesaro per dire "no" al green pass. Gattinoni al fianco del collega

"Cinquecento sindaci hanno scritto al primo cittadino di Pesaro e presidente di Ali per esprimere solidarietà dopo quanto accaduto la scorsa notte a Pesaro, sotto la sua abitazione. Una manifestazione No-Vax e No green pass di decine di persone, in pieno centro storico, ad urlare, inveire e prendersela con il sindaco, al momento fuori città per impegni associativi. A farne le spese, incredula e spaventata, la sua famiglia". Lo ricorda in una nota Ali, autonomie locali italiane, di cui Matteo Ricci è presidente. "Ancora una volta i sindaci, in quanto istituzioni più prossime ai cittadini, diventano il bersaglio ed il parafulmine delle tensioni sociali", viene sottolineato da Ali. Tra i firmatari anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

“Più tutele e rispetto”

"La campagna per la vaccinazione e l'obbligo del Green Pass per accedere a determinati spazi e servizi è sacrosanta e le sindache e i sindaci sono tutti in prima linea con Ricci per sostenerla. Chiediamo che tutte le Istituzioni, compatte e unite, si facciano promotrici di comunicazioni serie e responsabili, che invitino i cittadini e le cittadine a vaccinarsi, un dovere civile e un atto di solidarietà. Chiediamo con urgenza un intervento da parte del legislatore per rivedere le responsabilità oggettive dei primi cittadini, perché la cronaca degli ultimi mesi dimostra chiaramente come fare il sindaco sia diventato anche un mestiere pericoloso, oltre che rischioso, dal punto di vista penale ed erariale. Non è più accettabile. I sindaci - conclude Ali - chiedono maggiori tutele e rispetto".