Il sistema delle regioni a colori sta per arrivare alla fine?

Il sistema a colori è vicino alla conclusione. L'ha affermato il presidente della Lombardia Attilio Fontana al termine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, parlando delle restrizioni legate al Covid sul possibile passaggio della Lombardia in zona bianca: "Presto si toglieranno i colori e credo che non ci siano già grandi differenze tra la zona bianca e la zona gialla".

"Io penso - ha proseguito Fontana - che presto ci saranno dei provvedimenti che reimposteranno il discorso e che valuteranno il fatto che sta cambiando in modo sostanziale il virus e quindi sta cambiando l'approccio che dobbiamo avere nei confronti della prudenza".

Per il momento comunque il governo non sembra intenzionato a ridisegnare il sistema dei colori, varato durante il consiglio dei ministri numero 30 dello scorso 22 luglio. Lecco e la Lombardia, dopo aver sfiorato la zona arancione, sono sempre più vicini alla zona bianca. Per il bianco sono necessari un'incidenza settimanale non superiore ai 50 casi per 100mila abitanti - prima unica condizione prevista - oltre che un tasso di occupazione sotto il 10% per le terapie intensive covid e sotto il 15% per i reparti ordinari.

I dati dei bollettini quotidiani fotografano un'epidemia in fase di forte recessione e per questo le sensazioni sono positive. A lunedì 14 febbraio il tasso di positività dei tamponi era al 7% - l'incidenza al momento resta comunque troppo alta -, i ricoveri in terapia intensiva erano 162 e nei reparti ordinari 1913, con un calo di 21 in 24 ore. Stando ai limiti previsti dal decreto nelle terapie intensive lombarde non devono esserci più di 181 persone - e quindi il primo parametro ormai è centrato - e i reparti devono curare non più di 1.568 pazienti, una soglia che se il calo di ricoveri proseguisse a questo ritmo non sarebbe così lontana. Insomma, sarebbe questione di giorni.