Le classi tornano a riempirsi: restano in quarantena meno di mille studenti

Anche la scuola certifica la fase di regresso della quarta ondata di covid. Secondo l'ultimo rilevamento di Regione Lombardia, aggiornato all'8 febbraio 2022, il trend dei contagi risulta in riduzione in tutte le fasce di età considerate, rispetto alla settimana precedente; in particolare nella fascia 14-18 si conferma un decremento dei casi già attivo a partire dalle ultime cinque settimane.

A Lecco gli alunni in quarantena (in quanto contatti di caso) sono scesi a 819, per 59 classi coinvolti. Gli operatori scolastici sono 47. Il 30 gennaio si registravano 4.080 gli alunni in quarantena, per 270 classi più 234 operatori scolastici. Un calo dell'80% per una situazione, dunque, in netto miglioramento.

Il numero di alunni a casa è simile per scuole dell'infanzia (258), elementari (251) e superiori (239), mentre alle medie sono soltanto 67.

In totale, in Lombardia, restano 43mila alunni in quarantena, anche in questo caso in calo il numero si è più che dimezzato nel giro di dieci giorni, da 96.685 di fine gennaio.