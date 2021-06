L'ospedale di Lecco si prepara all'arrivo del Green Pass: da lunedì 21 i tamponi «per esigenze non cliniche»

A breve il Green Pass dovrebbe, finalmente, diventare realtà. E, per ottenerlo, sarà necessario avere ricevuto la prima dose del vaccino da almeno 15 giorni, essere guariti dal Covid-19 da meno di sei mesi o eseguire un tampone nelle 48 ore che precedono l'avvenimento per cui si richiede l'emissione della carta verde. Anche la sanità pubblica si sta attivando in tal senso: a partire da lunedì 21 giugno, presso gli spazi antistanti l’Aula Magna dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco (ambulatori piano -1, Palazzina Amministrativa), sarà possibile effettuare i tamponi molecolari Sars-CoV-2 per esigenze diverse da quelle cliniche (green pass, partecipazione matrimoni, eventi, concorsi, etc.).

Tampone per il Green Pass: come richiederlo a Lecco

L’accesso al servizio dell’Asst di Lecco è esclusivamente su prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 11.00, tramite il seguente link: https://accoda.asst-vimercate.it/index.php?id=G. La tariffa del servizio è di 57,48 euro e il pagamento avverrà in loco in modalità elettronica (carta di credito e bancomat).

I minori che dovranno sottoporsi al tampone devono obbligatoriamente essere accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale. L'esito dei tamponi sarà pubblicato sul Fascicolo Sanitario Elettronico, consultabile anche dal proprio Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta.