Tamponi molecolari ora anche in farmacia: la Lombardia è la prima regione italiana

Anche in provincia di Lecco sono presenti degli esercizi in grado di eseguire il test

La Lombardia è la prima regione italiana a permettere di svolgere i test molecolari in farmacia. I test rapidi sono stati introdotti già da settimane in molti esercizi, in alcuni a prezzi calmierati. Anche in provincia di Lecco questo servizio è attivo e basta andare sul sito di Farmacia Aperta, scegliere il giorno, il tipo di tampone necessario ( Tampone rapido SSR - Tampone rapido Extra-SSR - Tampone prot. nazionale) e nella cartina vengono indicate tutte le farmacia disponibili.

La novità, come annunciato da Federfarma è che la Lombardia diventa la prima regione italiana a permettere ai propri cittadini di effettuare il tampone molecolare anche all'interno della farmacia, dove da tempo vengono già offerti i test antigenici rapidi.

Ad annunciarlo, in una nota, è stata la Federfarma regionale, che ha stretto un accordo con Federlab Italia e ha sottolineato come "la realizzazione concreta della farmacia dei servizi" sia "sempre più vicina".

"In base a quanto stabilito dal protocollo, l'associazione dei laboratoristi garantirà alle farmacie di Federfarma Lombardia la disponibilità della propria rete di strutture di sorveglianza integrata covid, fornendo tutto il materiale necessario per l'esecuzione dei prelievi. Il materiale sarà poi ritirato da Federlab per essere sottoposto ad analisi nei laboratori dell'associazione", hanno spiegato dall'associazione.



“Si aggiunge una nuova tessera al mosaico della farmacia dei servizi, riconfermando l’importante ruolo sanitario svolto dal farmacista di comunità”, ha sottiolineato Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. "Questo accordo ci permetterà di offrire una gamma di prestazioni diagnostiche sempre più ampia: ancora una volta siamo al fianco dei cittadini, per rispondere alle loro diverse esigenze di salute. Mettendo a fattore comune la facile accessibilità delle farmacie territoriali e la capacità analitica di una grande rete di laboratori, potremo garantire un servizio professionale, rapido ed efficiente, nell’interesse dei nostri pazienti".

"La capillare diffusione delle farmacie su tutto il territorio regionale e il lavoro sinergico delle nostre strutture altamente specializzate consentono di mettere in campo un'azione di sorveglianza epidemiologica ancora più accurata ed estesa, che rappresenta solo il primo assaggio delle implementazioni che riguarderanno nuove ed ulteriori prestazioni da proporre nel prossimo futuro", ha rimarcato Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia. “D'altronde non bisogna mai abbassare la guardia e proprio da questa nuova alleanza, nata nel segno della tutela della salute pubblica, può prendere forma un nuovo e più efficace metodo di monitoraggio e tracciamento dei casi di contagio, in grado di - ha concluso - consentire al nostro Paese una reale ripartenza in sicurezza".