Quarantena e tracciamento: all'ospedale “Manzoni” un centro tamponi per la scuola

All'ospedale “Manzoni” di Lecco apre un centro tamponi per la scuola. “Considerato l'incremento della domanda di tamponi per le quarantene e le sorveglianze attive in ambito scolastico - si legge in una nota inviata da Ats Brianza ai sindaci del territorio lecchese e monzase -, da lunedì 24 gennaio - in aggiunta all'offerta capillare delle farmacie - verranno attivate delle linee dedicate alla popolazione scolastica”.

Chiaramente anche il territorio monzese è interessato dalla novità. Le linee saranno attivate presso:

Vimercate - Punto tamponi drive (area ex IBM);

Monza - Punto tamponi drive (viale Stucchi):

Lecco - Ospedale Manzoni;

L'accesso sarà disponibile su prenotazione e a breve sarà pubblicato, sul sito di Ats, il link per la prenotazione.

La richiesta dalla Ragione

Giusto poche ore fa era stato Raffaele Straniero a richiedere un centro tamponi dedicato esclusivamente alla scuola. Era la proposta del consigliere regionale del Pd, che si fa portavoce di un'istanza ormai chiara dalle famiglie degli studenti lecchesi, come testimoniano anche gli ultimi numeri relativi alla pandemia negli edifici scolastici, con quasi 4mila soggetti in quarantena al 16 gennaio.

Straniero è intervenuto a seguito dell'annuncio dato venerdì dalla Direzione Welfare della Regione. "È stata annunciata - attacca Straniero - l'apertura di numerosi centri tampone in tutta la Lombardia ma sono sorpreso e molto preoccupato per l'assenza della provincia di Lecco. Nel nostro territorio ci sono 4mila studenti a casa, numero che probabilmente è sottostimato e destinato a salire con gli aggiornamenti di inizio settimana prossima. In queste condizioni la necessità di poter contare su almeno un punto tamponi è evidente. Mi attiverò con la Regione perché ne sia aperto almeno uno al più presto".