Terza dose, come andiamo? In tre settimane poco più di duemila vaccini somministrati

Non decolla l'avanzamento della campagna vaccinale per quanto riguarda la somministrazione della terza dose. Dal 20 settembre, giorno uno dell'apertura, la campagna ha aperto ai fragili, mentre dal 3 ottobre i cittadini over 80 che hanno già ricevuto la 2^ dose di vaccino da almeno 6 mesi, possono prenotarsi per la 3^ dose (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it).

Ora la platea si amplia: venerdì 8 ottobre il Ministero della Salute ha emesso la circolare che autorizza la terza dose (di richiamo) del vaccino anti Covid-19 per tutte le persone over 60 e quelle maggiorenni con elevata fragilità. La somministrazione dovrà avvenire dopo almeno sei mesi dalla seconda.

Inoltre, sarà possibile utilizzare come dose addizionale uno dei due vaccini a m-RNA autorizzati in Italia, Pfizer e Moderna, nei soggetti dai 12 anni in su.

La circolare ministeriale ne raccomanda l’uso a favore di queste categorie:

soggetti dagli 80 anni in su;

personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani;

esercenti professioni sanitarie e operatori che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali;

persone maggiorenni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti;

soggetti di età dai 60 anni in su.

Come va la terza dose?

Questi i dati relativi alla terza dose di vaccino anti Covid-19 inoculata presso i Centri Vaccinali del Palataurus di Lecco e della Technoprobe di Cernusco Lombardone:

dal 20 settembre sono state somministrate 1.322 terze dosi;

dal 4 al 10 ottobre sono state somministrate 1.005 terze dosi con una media di 140 al giorno.

Continueranno le somministrazioni dei primi due cicli vaccinali per chi ancora non avesse provveduto.