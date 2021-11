Covid, terza dose: “Per gli scienziati la copertura durerà 4-5 anni”

Terza dose e quarta ondata sono le parole chiave degli ultimi giorni. Da giorni si parla di una nuova, possibile ripresa costante dei contagi e cominciano a trapelare alcune iniziative (per ora solo ipotesi) che potrebbero essere prese da qui a Natale per contrastare la crescita della pandemia. La Lombardia comunque è ben lontana dai numeri che potrebbero farla passare in zona gialla, lo dice lo stesso governatore Fontana: "I numeri per il momento sono buoni, dobbiamo andare avanti con la somministrazione di ulteriori vaccini, la terza dose e con un minimo di rispetto di quelle regole di base che consentono di combattere più efficacemente il virus".

“Terza dose? Dura 4-5 anni”

Riguardo all'estensione delle terza dose del vaccino anti covid "quando ci daranno il via libera, noi siamo pronti" ha detto ancora il presidente della regione guardiando già al futuro per i richiami del preparato anti covid, che al momento sono riservati ai 'fragili' e agli over 60. Parlando ai microfoni di Rai News 24, Fontana ha parlato anche della volontà di comiciare una campagna regionale per la terza dose: “ "La terza dose completa il ciclo - ha affermato -. Leggo quello che dicono gli scienziati e la terza dose consentirà di avere una copertura che dovrebbe durare per 4-5 anni, quindi è un completamento della fase vaccinale".

Il governatore ha auspicato che la gente partecipi "con più entusiasmo e determinazione a questa fase vaccinale", spiegando che la Lombardia è pronta “ad avere maggiori prenotazioni”. "Aspettiamo che il Governo ci dica, mi sembra di capire che la scienza si stia indirizzando verso l'opportunità e possibilità di estendere la terza dose a tutte le categorie. Per ora siamo limitati agli over 60, ma credo - ha concluso Fontana - che si vada in quella direzione".