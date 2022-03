Finisce lo stato di emergenza, si monitorano i trasporti

Giovedì 31 marzo sarà l'ultimo giorno legato allo stato di emergenza. Con l'arrivo di aprile scadrà la fase acuta della pandemia di Covid-19, che consentirà così di avere delle misure meno restrittive anche per quanto riguarda scuola e trasporti. Proprio vista l'imminente cessazione dello stato di emergenza sanitaria, con il conseguente venir meno dei limiti di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale, durante la mattinata di mercoledì 30 marzo il viceprefetto vicario reggente Laura Motolese ha riunito il Tavolo di Coordinamento dei comparti scuola e trasporti, “anche al fine d'individuare i servizi di trasporto aggiuntivi che è necessario mantenere per evitare criticità per l’utenza”.

Scuola e trasporti: cosa cambia con la fine dello stato di emergenza

Per quanto riguarda il comparto Scuola, il termine dello stato di emergenza non impatta in maniera sostanziale sull'organizzazione provinciale degli ingressi scolastici, sostanzialmente improntata sul turno unico. Rispetto al comparto trasporti, si è invece concordato di procedere ad una fase di rilevazione e monitoraggio per la prima settimana di aprile, al termine della quale saranno individuati i servizi aggiuntivi da mantenere, consentendo anche alle aziende di trasporto di rimodulare gli attuali assetti organizzativi.

Il Tavolo di Coordinamento si riunirà nuovamente entro il prossimo 8 aprile per esaminare i risultati del monitoraggio nel frattempo effettuato, decidendo così le misure da applicare.