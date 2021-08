Campagna vaccinale 12-19 anni, in Lombardia adesioni al 65%

Proseguono le prenotazioni e le somministrazioni. Il 50% dei giovani in regione ha già ricevuto la prima dose, mentre il 30%, oltre 234mila, ha già completato il ciclo vaccinale

Prosegue con successo la campagna vaccinale di Regione Lombardia, in particolare per la fascia dei giovani fra i 12 e i 19 anni. Lo scrive in unanota l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia.

"Sono poco meno di 495.000 - si legge - gli adolescenti lombardi che hanno aderito alla campagna vaccinale (65%); di essi, 379.699 (circa il 50%) hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, mentre sono 234.208 i giovani (30%) che hanno già completato il ciclo vaccinale".

"Regione Lombardia, in accordo con la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo - prosegue la nota - ha scelto di proseguire la campagna, anche con i giovani, mediante l'adesione con prenotazione sul portale dedicato, a cui segue la somministrazione entro 48 ore presso il centro prescelto. Si tratta di una scelta organizzativa - conclude l'assessorato - che permette di controllare meticolosamente l'agenda, evitando possibili assembramenti nei punti vaccinali e inutili perdite di tempo. Vengono infatti fissati appuntamenti veloci con giorno e ora chiari".