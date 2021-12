Vaccinazioni anti-covid: il nuovo hub a Merate apre sabato mattina

Ufficiale l'apertura del nuovo hub vaccinale a Merate nell'Area Cazzaniga. Asst Lecco ha infatti comunicato che la struttura, nella quale saranno attive quattro linee per un totale di 600 somministrazioni al giorno, verrà inaugurata ufficialmente sabato 18 dicembre alle ore 18.

In origine l'hub si sarebbe dovuto aprire nella giornata di oggi, mercoledì 15 dicembre, ma come ha fatto sapere l'Azienda socio sanitaria territoriale, sono necessarie ulteriori 48 ore per provvedere alla sistemazione della rete internet. L'agenda della prenotazioni non è ancora aperta e non è possibile presentarsi di propria spontanea volontà.

Il comunicato dell'Asst Lecco

In merito al Centro Vaccinale in allestimento presso l'Area Cazzaniga di Merate è bene informarvi che si sta ultimando la stesura della rete internet ultraveloce i cui tempi tecnici dovrebbero essere risolti in quarantotto ore, pertanto l'apertura del centro vaccinale "Area Cazzaniga" di Merate è prevista per sabato 18 dicembre alle ore 8.

Le agende delle prenotazioni saranno aperte nelle prossime ore. Non è possibile l'autopresentazione. Ricordiamo che saranno attivate quattro linee per un totale di 600 inoculazioni die.