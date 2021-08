Vaccini in Lombardia, unità mobili al lavoro in agosto nei centri turistici. Tappa anche nel Lecchese

Le Unità mobili vaccinali saranno impegnate tutto agosto in varie località per offrire ai cittadini lombardi la possibilità di vaccinarsi in modo rapido, comodo e senza prenotazione. Lo ha reso noto oggi Regione Lombardia. In particolare, sono state individuate alcune località turistiche per andare incontro anche a chi è in vacanza e una tappa sarà anche in provincia di Lecco.

Dopo Desenzano del Garda che ieri ha visto partecipazione e interesse per l'iniziativa anche tra i più giovani, i camper vaccinali sono oggi (mercoledì 11 agosto) a Luino, il 13 agosto saranno a Bormio, il 17 Laveno Mombello, il 19 a Castiglione delle Stiviere.

Garantita la presenza anche alle fiere popolari: tappa alla Sagra delle Sagre

Attenzione viene anche posta alle fiere, mete per turisti e visitatori, come la Sagra delle sagre a Pasturo-Barzio in Valsassina, dove sabato 14 agosto ci si potrà vaccinare nel centro vaccinale temporaneo allestito dalle Unità mobili, e la Sagra di San Rocco a Magenta, lì l'appuntamento con il vaccino è fissato per il 19 agosto. La vaccinazione avviene senza prenotazione ed è aperta a tutte le fasce d'età.

"È molto importante che chi è rimasto in attesa fino a questo momento - ha commentato la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti - colga le molte occasioni che Regione Lombardia gli sta offrendo per vaccinarsi e proteggere la propria salute e quella dei propri cari. Non si deve indugiare nella falsa sicurezza di chi non si è ammalato finora e pensa che a lui ormai non accadrà".

"La variante del virus è molto contagiosa, vaccino fondamentale per vincerlo"

"L'attuale variante del virus - ha proseguito Moratti - è molto contagiosa e continua circolare. Il vaccino offre al nostro sistema immunitario un'arma per resistere. Aiutiamoci a sconfiggere la malattia, vacciniamoci". Prosegue intanto l'attività presso i centri vaccinali. In tutta la Lombardia restano infatti aperti gli hub dove i cittadini con più di 60 anni e il personale scolastico si possono vaccinare tutti i giorni senza appuntamento.

In un ulteriore sforzo nel finale della fase di vaccinazione massiva, la Regione ha allargato ulteriormente le agende dando la possibilità a chi si prenota di avere l'appuntamento in pochi giorni e anche per l'indomani. Per prenotarsi: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/